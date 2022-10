Napoli – Rangers, 15 minuti bastano

15 minuti e si potrebbe già tornare a casa.

15 minuti e i Rangers vorrebbero già essere in aeroporto.

Biglietti in mano e cuscino ad U per la testa.

15 minuti e tutti sono pronti a rimettersi in macchina. L’ inferno della tangenziale e cena in famiglia.

Troppo Napoli per un Glasgow tanto piccolo.

Poca cosa gli scozzesi. Hanno conservato il nome e poco più.

19 gol al passivo nel girone e zero punti. In settimana faremo una riflessione sul dato.

Ci sono due Europa, probabilmente 3.

Serve riflettere.

19 gol e zero punti.

Un’enormità.

15 minuti, Simeone ne fa due e ci si può anche sedere in poltrona. Il Liverpool passeggia con l’altra cenerentola del girone (15 gol subiti) e gli azzurri si allenano.

Napoli intercambiabile.

Gioca Ostigard e segna pure. Esordio con gol è tanta roba.

Serata di relax un po’ per tutti, onestamente.

Serata che per una volta, al Maradona, si potrebbe vedere da seduti ma in curva è altamente proibito.

Ironizziamo.

Il giusto turn over, qualche ricambio opportuno, riposo per altri e la pratica Glasgow va in soffitta.

Gli azzurri non infieriscono. La testa, dopo poco più di un tempo, è a Sabato. Sassuolo in casa, cliente scomodo e poi gran finale ad Anfield Road.

Martedi si va in Inghilterra.

Klopp aspetta Spalletti.

In palio il primato del girone. Sarà affascinante il salotto dei Reeds.

Ci perdonerete ma per parlare del match di ieri sera bastano 15 secondi.

Ci son cose più importanti che una squadra da 19 gol al passivo.

La squadra di Spalletti non ha tempo per tali minuzie.

Per una sera si vuol essere presuntuosi, saccenti e “buffoni”.

Siamo Napoletani, abbiate pazienza.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati