Napoli primo di “corto muso”, Dietro, fuochi d’arte

Il Napoli è primo in classifica. 22 punti, 4 sulla seconda.Turno favorevole. Inter a 18. I 3 punti sono 3 punti anche con un’ autorete al 90′ ed alla fine ciò che conterà sarà la classifica.

Meglio dirlo subito così il popolo dei tifosi da classifica, non ci taccia di “anti Napoli”.

Tolto il dente, tolto il dolore.

Ora però, dovete consentirci una osservazione ed una piccola critica. Prima i dati.

Tra Inter, Juventus Atalanta, Lazio e Fiorentina, sono stati segnati oggi 18 gol. 18 gol soltanto oggi. 8 solo in Inter – Juventus finita 4-4. L’ Atalanta dell’eterno Gasparini ne ha fatto 6, la nuova Fiorentina di Palladino 5 contro la Roma dopo i 6 del turno scorso a Lecce. La Lazio più modestamente ha battuto il Genoa 3-0.

18 gol in 4 partite. 18 gol soltanto oggi.

Il Napoli di Conte, di Lukaku, di Kvaratskhelia di Politano, Raspadori e Simeone, 16 in 9 gare.

Napoli primo a 22 punti, 4 sulla seconda. Meglio ribadirlo.

È un Napoli quantomeno stitico sotto porta. È un Napoli che Allegri chiamerebbe di corto muso.

Ironia della sorte. Anni trascorsi a criticare Allegri ed il suo non calcio e poi trovarsi a dover difendere il modulo di Max.

Ironia per davvero.

Il Napoli affronta in questa settimana Milan ed Atalanta.

Davvero si può pensare di affrontare “bassi” squadre che solo oggi hanno tirato in porta 10/15 volte?

Davvero si può credere che la mira delle top sia come quello di Lecce, Empoli e Cagliari?

In un turno in 4,hanno segnato più del Napoli in 9 turni di cui 8 con le “piccole”.

Il tifoso serio deve riflettere anche col Napoli primo a 22 punti e 4 sulla seconda.

Pedagogista dello Sport