Napoli, primo allenamento per Politano

Il neo acquisto ha lavorato in palestra per i postumi dell’influenza. Ritorna in gruppo Maksimovic, parte di allenamento con i compagni per Mertens.E quanto si legge in questo articolo pubblicato da Il Corriere dello Sport.it – Mertens è rientrato in gruppo oggi alla ripresa degli allenamenti del Napoli verso la sfida alla Sampdoria di lunedì. Il belga ha fatto la prima parte della seduta con i compagni e poi una parte di lavoro differenziato e si avvia quindi a tornare in campo per la prima volta nell’anno nuovo: l’ultima sua partita risale al 12 dicembre contro il Sassuolo poi lo stop per problemi muscolari agli adduttori. Gattuso ha recuperato dall’infermeria anche Maksimovic che si è allenato con i compagni e potrebbe tornare in campo già contro la Samp, riaprendo il ballottaggio a destra tra Di Lorenzo e Hysaj. Oggi si è unito ai compagni per il primo allenamento in maglia azzurra anche Matteo Politano, l’ultimo acquisto azzurro, che ha fatto però lavoro in palestra a causa dei postumi di un’influenza. Ancora ai margini, invece, Koulibaly, che prosegue il lavoro personalizzato.