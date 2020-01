Napoli Primavera, dall’Inter arriva Sami

Il centrocampista non ha trovato spazio con Armando Madonna.Se ne parla in questo articolo pubblicato da Il Corriere dello Sport.it Il Napoli Primavera, che sta faticosamente lottando per ottenere la salvezza, rinforza la propria linea mediana con un esubero dell’Inter. Dai nerazzurri arriva a titolo definitivo Brando Sami (18), centrocampista che con Armando Madonna ha ottenuto appena tre presenze in stagione. Sami si è messo in luce nelle giovanili del Cesena, città dove è nato, per poi passare all’Inter dopo il fallimento dei romagnoli.