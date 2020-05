Napoli, prima giornata di allenamenti: Ospina tra i primi in campo

Come altre società di Serie A, anche il Napoli è tornato nel proprio centro sportivo per riprendere gli allenamenti. A Castel Volturno, sono arrivati oggi i primi giocatori azzurri per le sedute individuali facoltative dopo il lungo stop dovuto all’emergenza Coronavirus. La formazione guidata da Gattuso è stata divisa in gruppi di giocatori che si alterneranno in orari diversi e rispettando le misure anti-Covid decise dal Governo. Il gruppo dei tre portieri è stato il primo a scendere in campo per allenarsi. Proprio il Napoli, infatti, ha pubblicato un video su Twitter con David Ospina a lavoro.fonte Tuttosport