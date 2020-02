Napoli, post fata resurgo

Post fata resurgo

Non giriamoci troppo alla larga. È bastata una nenia ben calibrata del bugiardo di Figline Valdarno (a due passi da Bagnoli), nel post sconfitta di Napoli, per far sì che i regali di Pasqua, si manifestassero anzitempo. E sarebbe la solita solfa, se non fosse che il campione intercontinentale di tuffi, Pavel Nedved, non ci avesse ammorbato con il suo carico di arroganza. Lo stile non muore mai. Il ritorno delle strisce. Lo “scemo d’America” allibisce ed alla fine ammutolisce. Come un imputato dinnanzi ad una sentenza. Una speranza che appassisce, una passione che sfiorisce.

Il biscione de’ Visconti insegue. L’aquiladelle meraviglie scioglie le briglie e vola alto come Livingstone il gabbiano.

Un baratro di dieci punti divide la quarta contender all’ambito posto fisso, il permesso di soggiorno in Champions League.

Il Napoli riemerge dal pantano e si porta a meno due punti dalla zona Uefa. Terza vittoria consecutiva ed un motore che ha smesso di rodare. Tra i cori patetici del Ferraris, l’azzurro tuona quattro volte e torna vincitore. In panchina siedono nientepopodimenoché: Koulibaly, Maksimovic, Allan, Politano, LLorente, Lozano, Mertens. In tribuna Fabian Ruiz e Younes.

È un Napoli infinito, che recupera i pezzi, ne aggiunge altri tre e compone il puzzle. Nonostante 40 minuti di buio pesto e la solita malattia di Fabio Quagliarella, con infinita voglia, cattiveria e determinazione che sembravano svanite nell’ultimo bimestre, espugna l’ostile Doria del sig. Ranieri.

Salgono a tre le vittorie consecutive. E la rosa è tornata a fiorire. Non mi rimangio le parole: la più forte squadra dagli anni Novanta. Forse, magari, qualcuno ci spiegherà chi abbia spento la luce. Cosa si cela dietro questa ingiustificata debacle che ha portato all’esonero di Ancelotti, all’ammutinamento, verbali, silenzi stampa e la sagra dell’orrore in mondovisione. Forse qualcuno dissiperà gli infiniti dubbi o chissà, magari, come in un film dei fratelli Cohen, il finale sarà da interpretare. Altre fiabe da scrivere per gli inchiostri “napoletanizzati”, i commercianti di bagarìa, colonizzatori di speranze.

Le domande sarebbero infinite, per adesso, accontentiamoci delle risposte delle ultime tre partite. Allora via, con cuore rinnovato, verso una nuova via, verso una nuova utopia. D’altronde per me non c’è mai stata scelta, ovunque sarai, io sarò.

Il grande scrittore latino americano Galeano scrisse che l’utopia è nell’orizzonte: ti avvicini di due passi e lei si distanzia di due passi. Per quanto cammini non la raggiungerai mai. A che serve, allora, l’utopia? A non smettere di camminare.

Avanti Napoli, allora, non smettere di inseguire il tuo orizzonte. Le velleità scudetto è tramontata da oltre un mese, ma a soli nove passi è assiepata la tua nuova utopia: quella della musichetta di “Zadok the priest” e delle urla che fanno vibrare un quartiere intero. Quella dei milioni dei diritti televisivi e delle sfide impossibili.

Tra marchettari e bambini immaturi, tra verbalizzati ammutinati e campioni prezzolati, da qui a maggio può risorgere una nuova speranza, come un’alba a Marechiaro.

Luigi D’Andrea