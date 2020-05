Napoli: più piste ciclabili, nuovo Bike Sharing e incentivi per l’uso della bicicletta

Una nuova mobilità sostenibile, con incentivi all’uso della bicicletta, anche per andare al lavoro. Iniziativa supportata anche da un nuovo sistema di “Bike Sharing”, che a Napoli aveva ottenuto un grande successo nel 2014.

Su proposta dell’assessore Alessandra Clemente (che ricopre anche la delega alla “Mobilità sostenibile”), la giunta comunale ha approvato una delibera su “Misure e azioni di supporto alla mobilità, ciclabile ed elettrica, correlate all’emergenza Covid-19 e alla graduale ripresa delle attività”.

La delibera è frutto di un lavoro concertato nel “Tavolo per la promozione della mobilità ciclabile” presieduto da Luca Simeone (già organizzatore del Napoli Bike Festival) e delle commissioni consiliari competenti.“Con questo piano – commenta Alessandra Clemente – ribadiamo la linea da seguire per una mobilità pienamente eco-sostenibile, trasformando questa emergenza in una occasione di vero cambiamento”.

Tra gli interventi in programma, che privilegiano un’articolazione scaglionata degli orari di ingresso-uscita di lavoro (al fine di evitare picchi di affollamento in determinate fasce orarie), si prevede una forte incentivo al “Bike to Work” e al “Bike to School”, la manutenzione straordinaria della segnaletica della pista ciclabile (lavori già partiti) e la realizzazione di 30 nuove zone di “Bike Lane”, una sorta di “raccordi”, che colleghino un segmento della ciclabile all’altro (soprattutto in zona centro storico e tra lungomare e via Marina).

In progetto anche un piano di parcheggio pubblico e privato agevolato per bike e veicoli elettrici. Per questi ultimi, in particolare, si studia una rete di pensiline di ricarica, a disposizione anche di monopattini e scooter elettrici.

Torner anche il Bike Sharing, attraverso la pubblicazione di avvisi pubblici per la presentazione di manifestazioni di interesse da parte di operatori pronti a svolgere l’attività. Napoli ha già avuto un servizio di “Bike Sharing”, che è stato un successo, ma di breve durata, nel 2014. È stato frutto di un progetto di pochi mesi, approvato dal Miur, curato dall’associazione “CleaNap”.

fonte Repubblica