Il Napoli sta cercando di chiudere l’accordo con la Spal per portare Andrea Petagna luglio alla corte di Rino Gattuso. Come riportato pubblicato in questo articolo da Sky Sport.it,il club sta trattando sulla base di un’offerta da 17 milioni di euro più bonus. Si sta già trovando l’accordo anche per i diritti d’immagine, col sì già arrivato di Petagna.