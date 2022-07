Napoli – Perugia: si temono scontri

Oggi alle ore 18.00 sul campo di Dimaro ci sarà il fischio d’inizio della seconda partita amichevole di quest’estate. Il Napoli si incontrerà sul campo con il Perugia.

Tuttavia, sebbene sia una partita amichevole per mettere alla prova i ragazzi in virtù del campionato che inizierà ad agosto, c’è un certo allarmismo che aleggia in Val di Sole.

Sono attesi infatti un centinaio di tifosi del Perugia, fonte Corriere dello Sport, che sembrerebbero avere una certa rivalità con la squadra partenopea.

Per il match di questa sera sono arrivati da Napoli diversi agenti della Digos perché si temono scontri tra le tifoserie.

Ad ogni modo la partita della squadra di Luciano Spalletti sarà possibile seguirla sui canali social della SSCNapoli gratuitamente.

Insomma si prospetta un’amichevole particolarmente movimentata…

