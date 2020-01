Napoli, persino il posto in Europa League è a rischio: giovedì arriva Lobotka

Dopo la terza sconfitta casalinga consecutiva si accelera per il regista. A Roma rientra Koulibaly, Mertens ancora fuori In campionato,e quanto si legge in questo articolo pubblicato su Repubblica.it. il Napoli non perdeva tre partite di seguito al San Paolo dal 2000 e questo dato statistico sintetizza con chiarezza la gravità della crisi, da cui per adesso non è riuscito a trovare una via di uscita nemmeno Gattuso.

Contro l’Inter gli azzurri hanno infatti dato solo qualche timido segnale di ripresa, spazzato via però da una serie di errori individuali di cui si sono macchiati in egual misura difensori e attaccanti. Meret, Di Lorenzo, Manolas e Hysaj hanno spianato la strada ai gol di Lukaku e Lautaro Martinez, quasi senza opporre resistenza. Insigne e Milik hanno invece fallito alcune occasioni elementari per cambiare il corso della partita, soprattutto durante il primo tempo.Non sono dunque bastati il cambio di modulo e i correttivi provati in allenamento dal nuovo tecnico. Colpa della mancanza di serenità dei giocatori, incapaci di uscire dal tunnel in cui si sono infilati ormai da due mesi e mezzo. L’unico alibi è l’emergenza, con le assenze per infortunio di Koulibaly, Maksimovic, Ghoulam, Malcuit e Mertens. Specialmente nel reparto arretrato sta pesando la mancanza di alternative, mentre a centrocampo continua la penosa involuzione di Fabian Ruiz, irriconoscibile rispetto alla passata stagione.

Lo spagnolo ha confermato contro l’Inter di non essere all’altezza nel ruolo di regista e per questo Gattuso ha chiesto ad Aurelio De Laurentiis di stringere i tempi sul mercato per l’acquisto dal Celta Vigo di Stanislav Lobotka. L’affare sta per andare in porto e il Napoli spera di poter firmare il contratto con il giocatore slovacco entro giovedì, magari per portarlo almeno in panchina contro la Lazio. Ci sono invece ottime speranze di rivedere in campo all’Olimpico Koulibaly, che è finalmente a disposizione dopo un mese in infermeria per l’infortunio muscolare subito contro il Parma. L’assenza del difensore senegalese si è sentita moltissimo, specialmente contro l’Inter. Come quella in attacco di Mertens, che però è ancora in Belgio a curarsi e salterà dunque pure la prossima gara di campionato.

Agli azzurri non resta dunque che cercare di limitare i danni, in attess che anche il calendario conceda una tregua. Ma intanto si sta allontanando perfino il sesto posto e di questo passo diventa un traguardo difficile addirittura la qualificazione per l’Europa League. Un vero e proprio flop, per una squadra che sognava all’inizio della stagione di lottare per lo scudetto.