Napoli, per Tripaldelli offerti 10 milioni al Sassuolo

Si tratta il terzino mancino dell’Under 21 del Sassuolo. Trattative anche uin uscita.E quanto si legge in questo articolo pubblicato su il Corriere dello Sport.it Calma apparente sugli altri versanti del mercato in casa Napoli. Un mercato che ha già regalato cinque colpi – Demme, Lobotka e Politano e poi Rrahmani e Petagna per la prossima stagione – e che a quanto pare potrebbe anche finire così: sia in chiave presente, sia futura. Sfumati Rodriguez e Amrabat, il Napoli s’è quasi rassegnato a perdere Kumbulla: il difensore albanese, 20 anni l’8 febbraio, non è convinto dell’offerta e aspetta l’Inter, mentre con il Verona c’è l’accordo sulla base di 20 milioni più bonus. Sul fronte delle uscite, il destino di Ghoulam è chiaro: non si muoverà. Nonostante il ds Giuntoli stia trattando con il Sassuolo il mancino dell’Under 21, Tripaldelli. Si prova il colpo last minute: offerti 10 milioni, ma il Sassuolo fa muro. Anche in uscita: c’è l’Olympiacos su Younes, ma lui rifiuta di andare via in prestito (ha già detto no a Samp, Genoa e Torino). Se oggi lo scenario non cambierà sarà lui a uscire dalla lista dei 25 per campionato e Champions (da depennare un altro nome).