Napoli, per Mertens lavoro personalizzato. Luperto in gruppo

Torello, lavoro aerobico, esercitazioni tecniche e partitella a campo ridotto: si è svolto così il primo allenamento del nuovo anno dei ragazzi di Gattuso. Terapie per Koulibaly e Maksimovic,e quanto si legge in questo articolo pubblicato su Il Corriere dello Sport.it Il Napoli ha ripreso subito nel primo giorno dell’anno gli allenamenti al centro tecnico. La squadra ha svolto la sessione di allenamento sul campo uno iniziando con una prima fase dedicata al torello. Successivamente lavoro aerobico seguito da esercitazioni tecniche su circuito di attrezzi. Chiusura con partitella a campo ridotto. Luperto ha svolto l’intera seduta col gruppo. Lavoro personalizzato per Mertens. Terapie per Koulibaly e Maksimovic.