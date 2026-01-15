Napoli-Parma, un pareggio amaro tra rimpianti e polemiche

Il pareggio contro il Parma lascia l’amaro in bocca al Napoli e complica la rincorsa agli obiettivi stagionali. La squadra di Conte non riesce a tenere il passo dell’Inter, vittoriosa contro il Lecce, e spreca un’occasione importante per restare agganciata alla vetta. Una gara combattuta, intensa, ma che ancora una volta si chiude tra le polemiche, con la sensazione diffusa che il risultato finale non rispecchi pienamente quanto visto in campo.

Come già accaduto nella partita di Milano, anche contro il Parma il Napoli si sente penalizzato da un errore arbitrale che ha inciso sull’andamento del match. L’ennesimo episodio controverso riaccende il dibattito sull’utilizzo del VAR, uno strumento che, invece di chiarire, sembra alimentare dubbi e sospetti. Le decisioni appaiono spesso discrezionali, con falli inesistenti sanzionati e situazioni simili giudicate in modo opposto, lasciando spazio a interpretazioni che fanno discutere tifosi e addetti ai lavori.

Il timore, sempre più diffuso, è che il VAR stia perdendo la sua funzione originaria di tutela del gioco del pallone, finendo per favorire dinamiche di potere che nulla hanno a che vedere con il merito sportivo. In questo clima di sfiducia, cresce la sensazione di un campionato falsato, dove a vincere rischiano di essere non i migliori, ma i più forti fuori dal campo. Per questo, l’appello è chiaro: la magistratura faccia le dovute indagini, perché questa volta il malcontento non è isolato, ma condiviso da molti che iniziano seriamente a dubitare della regolarità della competizione.