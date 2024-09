Napoli – Palermo: Test di Testa

Il Palermo è un test.

Di testa.

Preparare la Juventus è per paradosso più semplice del Palermo.

Certe partite si preparano da sole, altre, sebbene molto più abbordabili, hanno bisogno di un lavoro certosino.

La Coppa Italia per le aziende top è spesso considerata un impaccio. Non poche volte, Davide batte Golia.

Fuori il Torino in casa ad opera dell’Empoli, fuori il Lecce con il cadetto Sassuolo.

Genoa fuori ai rigori nel derby della lanterna con la Samp di B. Piccolo dramma sportivo per la Genova rossoblu.

Più testa che gambe, insomma. Il Napoli in un anno senza Europa, non può “snobbare” la manifestazione nazionale. È vetrina importante ed arrivare in fondo garantisce possibilità di Supercoppa.

Il divario tecnico e di categoria è notevole ma l’approccio “emotivo”, può far la differenza.

Cremonese e Frosinone devono essere da insegnamento.

Spalletti e Mazzarri ne sono usciti con le ossa rotte. Con una figuraccia.

Il Napoli ha bisogno di un riscatto nella coppa nazionale. Conte farà numerosi cambi, diversi innesti soprattutto per quelli che hanno giocato poco o nulla.

Caprile giocherà da primo per un bel po’. Davanti a lui, pare verificarsi un Napoli 2 o sperimentale.

Zerbin, Folorunsho, Raspadori, Simeone, Rafa Marin, Neres e Gilmour tra i papabili.

Servirà testa.

Servirà intelligenza ed un approccio serio.

Da top team.

Pedagogista dello Sport