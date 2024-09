Napoli-Palermo 5-0: si va all’Olimpico

Test superato. Napoli 2. Tanti cambi e buona risposta sin dal primo istante.

Vincere aiuta a vincere e fa autostima. Fa brodo e dona fiducia. Tecnica e testa.

Palermo rispedito a far il campionato che merita.

Notte di Coppa Italia che porta il Napoli all’Olimpico contro la Lazio. Per la classifica dello scorso anno, si giocherà in scontri sempre in trasferta.

Battere la Lazio, garantirebbe quasi certamente il pass per l’Inter al Meazza. Un passo alla volta.

Divario tecnico evidentissimo e questa sera lo è anche nella testa. Dato da sottolineare questo.

“Spaventava” più il nodo emotivo che quello da campo. Nulla da dire. Qualificazione in cassaforte già dopo 20 minuti. Seconde linee che insidiano e stuzzicano le prime. È un aspetto che stimola e fa crescere.

È un Napoli che nel suo complesso, inizia a far vedere numeri importanti. Prospettici. Li fa intravedere e quelli che si possono auspicare sono molto interessanti.

Non perfetti diciamolo.

Sbavature ne abbiamo viste. Meglio ora. C’è modo di intervenire.

McTominay e Gilmour, scozzesi già napoletani.

Pesci che nuotano in acqua comoda ed a proprio agio. Ngonge e Neres si divertono. Campo aperto. Avversario comodo ma vincere serve. Convince e puntella l’autostima.

5-0, risultato e prestazione che sottolinea un ottimo approccio mentale altamente soddisfacente.

Napoli qualificato, vince facile e bene.

Un passo alla volta.

Pedagogista dello Sport