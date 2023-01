Napoli, ora serve una azienda

È una mattinata democratica. Piena di mille e più considerazioni. Tecniche, tattiche, comportamentali e perfino di carattere complottistico.

I cambi, le riserve, lo stato di forma, la condizione atletica ed altre 50 puntuali considerazioni.

È il bello del calcio. Tutti, proprio tutti hanno ricette ed analisi ad hoc.

La squadra stanca?

Troppi calciatori fuori forma? Paura e carattere timido?

Fumo o arrosto?

Il fumo dice di tante cose che poco hanno di tangibile. L’arrosto alcuni dati li da e su questi serve ragionare. Ragionare innanzitutto che siamo al 5 Gennaio ed il girone di andata non è neppure terminato. La sosta è un unicum che non dà conoscenza regressa e le aziende, le grandi aziende, hanno risorse interne che restano sopite fin quando non occorrono per davvero.

Fuori dai denti e praticamente.

Il campionato ha 22 gare da giocare, la rosa e soprattutto la panchina dell’Inter ha uomini di spessore internazionale se non mondiale ed in ultimo, la grandezza di una azienda di alta finanza conosce dove reperire risorse psicofisiche infinite.

Il Napoli è giovane e sta crescendo.

Giovane e valido. Ha bisogno di tempo.

Sbaglia quel giovane che vuol affrontare faccia a faccia chi già grande è. Serve umiltà e tempo per crescere. Il Napoli 5.0 cresce se comprende la lezione.

Ecco, ora è tempo dell’azienda. Ora è tempo di capire se l’azienda Napoli ha la struttura e gli argini per contenere il torrente.

