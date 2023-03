Napoli omaggia la nazionale: Maschio Angioino e Fontana del Nettuno illuminati di azzurro

Napoli omaggia la nazionale di calcio: Maschio Angioino e Fontana del Nettuno illuminati di azzurro. In occasione del match con l’Inghilterra, di giovedì 23 marzo al Maradona, il Comune ha deciso di fare illuminare i due monumenti con il colore azzurro. “Un omaggio alla nazionale italiana che ritorna in città dopo 10 anni di assenza”, spiega il sindaco Gaetano Manfredi. “È un evento molto sentito in città e i napoletani non faranno mancare il loro tifo per gli azzurri di Mancini”. L’illuminazione inizierà nel pomeriggio e riguarderà anche le sere del 22 e 23 marzo, in attesa dell’incontro valevole per la qualificazione agli Europei, di cui l’Italia detiene il titolo, vinto proprio battendo gli inglesi nell’ultima finale. Una sorta di rivincita, dunque tra le due squadre.

