Ecco una notizia di mercato diramata e pubblicata in questo articolo da Sportitalia,Il Napoli è alla riceca di un centravanti. Se la Spal non dovesse aprire per Andrea Petagna, secondo, i partenopei andrebbero con forza su Pinamonti: offerto quadriennale e pronti 18 milioni di euro da versare all’Inter, cifra che corrisponde all’obbligo di riscatto del Genoa.