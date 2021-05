Napoli: occhio al Cagliari, rinvigorito dalla cura Semplici

Un’altra gara da prendere con le molle per il Napoli. Sulla falsa riga di quella disputata a Torino, cercando di concretizzare al meglio le occasioni, perché poi queste partite possono mettersi male quando meno te lo aspetti.

Il Cagliari in piena lotta per non retrocedere non rispecchia quelle che sono le sue vere qualità, una rosa quella a disposizione di mister Semplici di tutto rispetto. A partire dal portiere Cragno, in dubbio per la verità, sul quale molte big hanno messo gli occhi addosso.

La difesa a tre con i navigati Rugani e Godin, più il giovane Carboni a completare il reparto. Il centrocampo rappresenta il fiore all’occhiello sardo, nonostante l’assenza dell’ex Rog sarà Nainggolan a giostrare nel mezzo, coadiuvato da Nandez (sul quale il Napoli aveva fatto più di un pensiero) e Duncan come vertice basso.

In avanti l’ex Pavoletti e Joao Pedro con Simeone pronto a subentrare. Formazione, dunque, per nulla scarsa che grazie a Semplici ha ripreso a fare punti in classifica, battendo la scorsa settimana la Roma, puntando proprio sugli errori dell’avversario, sfruttando le ripartenze e la classe dei suoi attaccanti, soprattutto Joao Pedro è uno che in area di rigore non perdona.

Servirà un Napoli concentrato

Servirà un Napoli molto concentrato, cercando di chiudere subito la partita, adesso che ogni punto pesa il triplo e le cinque gare alla fine non permettono più passi falsi.

Sarà importante sfruttare le corsie esterne dove i cagliaritani sono più attaccabili, in questo Lozano può essere senz’altro un’arma in più, anche per far rifiatare Politano. Davanti è bene insistere con Osimhen visto lo stato di forma e la necessità di aprire spazi contro undici che penserà inevitabilmente a difendersi. In difesa rientrerà Manolas e Fabian Ruiz a centrocampo.

E’ il momento di sfruttare tutto l’organico a disposizione, che tanto è mancato in questo campionato. Non è detto che Gattuso non sarà più l’allenatore del prossimo anno ma a prescindere di questa telenovela che inevitabilmente ci accompagnerà nel prossimo mese, è bene che la squadra azzurra non si distragga nemmeno per un secondo.

A partire dalla sfida con gli uomini di Semplici. Perché in queste ultime gare si deciderà tanto del prossimo futuro partenopeo.

Segui anche persemprecalcio.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati