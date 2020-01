Napoli, nuovo duello tra giocatori e De Laurentiis

ADL ad un bivio….in sei presentano istanza contro “l’arbitro delle multe”.E quanto si legge in questo articolo pubblicato su Virgilio.it Non c’è pace in casa azzurra. Mentre i risultati sul campo tardano ad arrivare, nuovo capitolo legato all’annosa vicenda delle multe. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, ci sarebbe una nuova grana tra alcuni giocatori e il patron De Laurentiis.Ben sei giocatori della rosa, ovvero Insigne, Lozano, Manolas, Mertens, Milik e Zielinski avrebbero, attraverso i propri legali, rifiutato “l’arbitro delle multe” Pecci, scelto dalla società Napoli per arrivare ad una conclusione della vicenda. Una clamorosa istanza di ricusazione che rimette tutto in gioco.