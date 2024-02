Napoli: Nove punti in tre gare. Vox populi, vox Dei! Opinioni e giudizi popolari che vengono comunemente accettati e definiti veritieri e giusti, se non fosse però, per un banalissimo ma realistico particolare, manca il Napoli!

Avete capito bene! E non certo perché’ la squadra viene messa male in campo, a Milano non è sembrato così brutto! ma e la testa il problema, oltre agli ormai citati deficit gestionali della società palesemente presenti ancora oggi, che mostrano la poca attinenza a pensare alla gara con il grifone di sabato prossimo, preoccupandosi di contratti ed…Osimhen!

Sono infatti 74 i giorni, la Coppa d’ Africa dura meno, che il sig. Victor Osimhen compie azioni di autogestione, anzi mi meraviglio che alcuni colleghi si mostrino offesi dal sig. Piotr Zieliski che evade le visite mediche di rito per la società da cuoi sarà ingaggiato, dimenticando che un episodio analogo capitò con un certo sig. Gonzalo Higuain, senza preoccuparsi minimamente di andare a prendersela con chi concede tutto ciò, evidenziando un’approssimazione irritante ed irriguardosa vero il popolo azzurro!

Osi Torna domani, no forse sabato, no domani…

Ritornando al sig. Osimhen, che lo scorso anno è stato devastante…come tutti del resto, lo si attende come l’uomo della provvidenza, colui che puo’ cambiare il destino di campionato e Champions. Non mettendo in dubbio le capacita’ tecniche del giovane Nigeriano, penso a come rientra a Napoli dopo la finale di Coppa d’ Africa, persa contro la Costa d’ Avorio, ed i disturbi gastrici avuti nel periodo Africano, quindi testa a forma fisica da valutare!

Aggiungiamoci poi, 120 milioni di ragioni, dove l’attaccate non deve neanche subire un graffio, altrimenti si potrebbe svalutare per giugno, e chiudiamo un ipotetico cerchio ancora non chiaro probabilmente a tutti. Anche Osimhen è un ex calciatore del Napoli, come Zielinski, soprattutto se si pensa ad un ingaggio di 11 milioni di euro, che il club non può garantire al nigeriano, anche se fresco di rinnovo.

Ma la domanda è un’altra, sentire da portaborse, che Adl e adirato con Mazzarri per alcune scelte tecniche, mi fa pensare a quanto si possa cadere nel ridicolo, visto che Lindstrom, per Adl, è un’ala destra, almeno cosi era scritto sul famoso foglietto ricordate? Sinceramente, in alcuni casi, bisognerebbe silenziare il troppo sentirsi puerpera, per non rischiare figure di bigotta!

Osi-Adl come il gatto e la volpe! Poi c’è il “Pinocchio” Maradona e Centro Sportivo!

Mentre si aspettano le comodità del Commendatore Osimhen, per cercare di deviare l’ attenzione di una stagione sbalestrata, come la conferenza show del patron, viene fuori la storia del Centro Sportivo e del Maradona, dimenticando probabilmente , che vi sia ancora un finale da scrivere! I tifosi appaiono sfiduciati, ma son sicuro pronti a sostenere sempre la maglia azzurra, e si preoccupano che questa stagione possa essere già giunta ai titoli di coda.

Al di là della guerra mediatica tra Comune e Società per la disputa dello stadio, tra acquisti di terreni di provincia ed investimenti, ad oggi, fantasma! Il Napoli deve disputare due gare fondamentali per il prosieguo della stagione, anche per darle un senso, augurandosi che il 4°posto, da Campiono d’ Italia un fallimento! possa essere raggiunto, e chissà che contro l’attuale Barça, si possa dare almeno una gioia ai tifosi, che ne meritano tante per pazienza e passione.

Dunque, siamo giunti a giovedì, sarebbe ora di pensare al grifone, e batterlo senza il Nigeriano, sarebbe dimostrare che comunque il Napoli sia vivo e pronto, ma soprattutto voglioso di poter tornare a lottare e sudare, e vincere anche senza di lui!

Napoli: Basta Alibi!

Mazzarri ed i suoi ragazzi, hanno il dovere di dare una svolta positiva a tutto questo marasma, quella scossa che riaccenderebbe la luce sopita, se non quasi spenta in alcuni dei tesserati. Come disse il presidente, Zielinski non fa più parte del futuro, abbiamo Traore’! Allora il mister colga la palla al balzo, e si affidi a Simeone, Raspadori, Lindstrom , insomma faccia scoccare la scintilla!

Sappiamo che per un allenatore a termine non è semplice, ma Napoli ha ancora fiducia in lei, abbia solo il coraggio di capire che Spalletti aveva Kim che copriva tanti difetti, lei no, quindi sfrutti al massimo gli avanti di cui e a disposizione, senza parlare di numeri e di altro, ma dando testa, cuore ed anima al Napoli, proprio come fece Luciano lo scorso anno! Anche se a febbraio gli azzurri erano cotti…

Napoli ci crede e merita rispetto, perché sul petto ha ancora cucito lo scudetto, niente piu alibi ne tantomeno esperimenti, ora deve venir fuori la garra! Lo si faccia almeno per quei ragazzi che pochi mesi fa riempirono di azzurro il Maradona e portando sul trono anche chi, ancora oggi, tra ego e portafogli, ne tradisce passione ed intelletto. Quindi basta chiacchiere, ora ci vogliono solo fatti!

