Napoli, non c’è tempo per il tempo. Un Uomo Nuovo

Non c’è tempo per il tempo. Hic et Nunc.

Il Futuro è ora.

Il cavallo che fugge dalla stalla ha sentito un profumo.

Violento, impetuoso, irrefrenabile.

Desiderio. Libertà. Donna.

Nessun passo è più importante di quello che si sta facendo e non c’è scelta che non sia essenziale.

Fondamentale.

Chi guiderà il Napoli del futuro?

Chi sarà tanto “forte” da intestarsi il testimone di un giorno nuovo?

Italiano non lo è. Non poteva esserlo.

Lo abbiamo scritto immediatamente.

Non lo sarebbe Sarri.

Tantomeno Benitez.

Il cavallo che torna ha fallito il salto verso la Libertà.

È un “perdente”.

Non si torna nei luoghi da cui si è fuggiti. Non è sano. Non è adulto.

Qualcuno non è cresciuto e non si dà ad un battaglione un tenente che ha “fallito” per mancanza di spirito.

Paulo Sousa?

Sergio Conceição?

De Zerbi?

Sono questi i nomi dei generali che un battaglione vuol vedere al proprio comando.

Carattere e temperamento.

Vigore e cervello.

Il Futuro del Napoli è affare complesso ed articolato.

Occorre un Uomo Nuovo.

