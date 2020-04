Napoli, nodo scadenza contratti: cosa dice la Fifa sui casi Mertens e Callejon

La Gazzetta dello Sport realizza un focus su quanto la Fifa sta ponendo per i contratti in scadenza, come per Dries Mertens e José Callejon: “La Fifa sta puntando sulla «raccomandazione», che suggerisce quanto segue: contratti prolungati fino al termine ufficiale della stagione. Facendo un esempio e ipotizzando il «rompete le righe» al 31 luglio, Callejon vestirebbe la maglia azzurra per un altro mese.

E se si opponesse? Servirebbe arrivare alla «stretta di mano» con la società, altrimenti ci si dovrebbe affidare alle leggi del lavoro e sportive nazionali e alla camera di risoluzione della Fifa.

Secondo quanto emerge dal fronte agenti non si può già escludere il «via libera» immediato per chi è in scadenza”