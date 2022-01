Napoli: nessuno ne parla se non nel male.

Mancano poche ore al fischio d’inizio che vedrà battersi il Napoli con il Bologna. Tanti sono i pronostici per il match che si possono leggere nei numerosi articoli online e sentire nei vari programmi tv dedicati allo sport.

Però facendo zapping tra i canali della tv satellitare, per poi passare a quelli delle piattaforme streaming, è facile notare un atteggiamento che accomuna tutti coloro i quali si occupano di cronaca sportiva. Sembrerebbe che l’importanza delle copertine dei programmi televisivi cosi come i numerosi minuti di approfondimento se lo meritino solo le squadre del Nord Italia come Inter, attualmente prima in classifica, cosi come Milan e Juventus, passando per l’Atalanta terminando con il Torino.

L’idea è quella che le squadre, dal Centro Italia in giù, non siano meritevoli di approfondimenti, quasi come se fossero delle squadre di Serie B. Eppure il Napoli è terza classificata. La Roma e la Lazio si stanno giocando il quinto posto essendo entrambe a 35 punti sulla classifica. Ma a quanto pare ciò non basta affinché gli approfondimenti sportivi non parlino solo delle favorite. Ma perché? Forse perché i proprietari delle reti in cui vanno in onda i programma sono dichiaratamente tifosi delle squadre che giocano sopra l’Emilia Romagna, oppure c’è ancora un odio nascosto dall’ipocrisia del politically correct, nei riguardi delle squadre del centro sud?

Sport Mediaset

Un esempio emblematico è il programma in onda su Italia1 “Sport Mediaset” che ogni giorno spende 7 minuti per parlare della Juventus, 7 minuti per parlare dell’inter, 7 minuti per parlare del Milan e circa due minuti per parlare del Napoli qualora ci dovesse essere un argomento importante da trattare. Insomma in 30 minuti di programma televisivo, due sono i minuti che vengono spesi per il Napoli così come per le altre squadre.

Caso DAZN

Ovviamente Sport Mediaset non è la sola, in una diversa modalità anche DAZN ci mette del suo. Infatti non è un mistero che ormai, nei commenti pre-partita, i cornisti quando ricordano goal o partite memorabili di qualsiasi squadra, raccontano sempre episodi legati alle partite contro il Napoli. Difficilmente si sente, durante un commento pre-partita, commenti propositivi nei riguardi della squadra azzurra.

Evidentemente il Napoli è una squadra che infastidisce non solo in campo e nella classifica, e forse il bello è proprio questo, più sei odiato e più sei temuto.

Seguici su Per Sempre Calcio!

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati