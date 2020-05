“Napoli, nessun giocatore positivo al Coronavirus”

Dal policlinico Federico II arriva la comunicazione dell’esito dei test ai quali si sono sottoposti i calciatori azzurri.“È con vivo piacere che posso comunicare che, concluso il primo giro di test Covid-19 svolto dalla nostra azienda ospedaliera universitaria Federico II sui giocatori della Società Sportiva Calcio Napoli, nessun tesserato della prima squadra è risultato essere positivo”. Lo comunica Vincenzo Mirone, Ordinario di Urologia del policlinico Federico II di Napoli. “Colgo l’occasione per ringraziare tutti i componenti del team medico che hanno dato il loro contributo per la buona riuscita di questa operazione, a partire dal nostro direttore generale Anna Iervolino, il Prof. Francesco Beguinot ed il Prof. Luigi Califano, oltre tutti i giovani dottori che con noi hanno collaborato” prosegue.“Tutti i prelievi sono stati eseguiti domiciliarmente e con piena collaborazione e partecipazione di tutti i tesserati. Mi auguro che questa possa essere solo la prima di una lunga serie di costruttive e proficue collaborazioni tra il nostro policlinico Federico II ed il Calcio Napoli. Da questa sinergia sicuramente nasceranno nuovi eventi che sapranno coniugare la prevenzione sul territorio e lo straordinario affetto che Napoli ha per la propria squadra di calcio” ha concluso Mirone.

fonte Corriere dello Sport