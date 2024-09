Napoli – Monza 2-0: l’ essenziale

Napoli – Monza 2-0. Primo tempo da squadra decisa, due gol e nel secondo il “solito” rintuzzare.

Il Napoli si sta abituando ad addormentare le gare. Non soffre chissà quali occasioni ma preferisce lasciare il pallino a chi incontra. Anche stasera, nel secondo tempo, Conte sceglie di “incassare”.

Questo Napoli sta diventando un pugile attento. Cervello da calcoli difficili.

A voler ben guardare la partita di stasera, legata a quelle già viste, il piazzarsi bassi, diventa una caratteristica di questo Napoli.

Si vince ma qualcuno sembra “soffrire” la cosa. Kvaratskhelia anche se col gol, è parso per la terza volta, sottotono. Colpa del modulo? Del sacrificio chiesto da, Conte?

Lo vedremo. La cronaca di questa sera dice comunque Napoli primo.

Conte vince e chi vince ha sempre ragione.

Fatta eccezione per Verona, il Napoli ha svolto perfettamente il suo compito.

Battere sempre le “piccole”, non prenderle con le “grandi”. Bologna, Parma, Cagliari e Monza messe da parte. Vittorie importanti. Punti che fanno autostima.

Riassunto sintetico di un primo mini ciclo.

A questo punto qualche domanda – spunto per meglio considerare.

Perché “nessuna” sostituzione?

Perché non far entrare Neres o Ngonge per chiudere la gara? Gilmour non può avere un minutaggio “decente”?

Lukaku inamovibile anche a fiato corto?

Sorride Conte, De Laurentiis si fa risentire sui social.

Buoni, ottimi segnali conditi da qualche piccola dose di “pensiero”.

Pedagogista dello Sport