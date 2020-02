Napoli, Milik specialista della rete: 15 gol segnati al primo tentativo

Torna alla ribalta Milik,gol e grande prova a Marassi contro la Samp…se ne racconta in questo articolòo puibblicato su il Mattino.it È tornato a prendersi la scena contro la Sampdoria con il gol numero 11 della sua stagione napoletana. Arkadiusz Milik è stato bravo ieri sera a sbloccare il match contro i blucerchiati, ma anche a mettersi a disposizione della squadra di Gattuso che si fida sempre più dell’attaccante polacco.Uno specialista del gol, Arek, perché sa colpire alla prima occasione: come riportato da Opta Italia, infatti, 15 dei 35 gol segnati fin qui in Serie A da Milik sono arrivati con il suo primo tiro dell’incontro. Un cecchino bravo a far gol al primo tentativo, esattamente come ieri al Ferraris, con il colpo di testa che ha aperto le danze.