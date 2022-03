Napoli-Milan, spettacolo in panchina, Pioli sogna di vincere contro Spalletti

Napoli e Milan sono pronte per la sfida di domani sera in programma alle 20:45 allo stadio Diego Armando Maradona. Sfida che potrebbe decidere le sorti del campionato per ambedue le squadre. Match che vedrà protagoniste anche le due panchine, con Pioli che non ha mai battuto Spalletti e due KO gli sono costati anche due esoneri.

Squadre che arrivano con umori diversi, con i partenopei che sono reduci dalla vittoria ottenuta in extremis sul campo della Lazio e con i rossoneri che in settimana hanno ottenuto un pareggio a reti bianche nel derby di Coppa Italia contro l’Inter.

Sfida che oltre a promettere spettacolo in campo, vedrà protagonisti i due allenatori che in Italia non hanno mai vinto uno Scudetto. Sfida fondamentale per il Milan di Pioli, il quale non è mai riuscito ad ottenere 3 punti contro le squadre allenate da Luciano Spalletti.

Tutto è cominciato il 24 settembre 2006, con Spalletti che alla guida della Roma, infierì con un sonoro 4-0 con le reti di Montella, Perrotta, Rosi e Aquilani, contro il Parma allenato da Stefano Pioli. Durante quella stagione i due si sfidarono nei quarti di finale di Coppa Italia. Sfida d’andata vinta dall’attuale allenatore del Napoli per 2-1 e sfida di ritorno finita in parità con il risultato di 2-2. Spalletti che a fine stagione solleverà la coppa al cielo. Durante la stagione 2006/07 Spalletti vincendo contro il Parma per 3-0 condannò Pioli all’esonero.

L’ultima sfida giocata dai due risale al 19 dicembre, con il Napoli che si impose per 1-0 al San Siro grazie alla rete di Elmas su assist di Zielinski.

Resta sempre aggiornato sui social di PSN:

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/ Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli Youtube PSN: https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati