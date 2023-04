Napoli-Milan, probabili formazioni e dove vederla in tv

Questa sera alle ore 21 allo stadio Maradona il Napoli ospiterà il Milan per il ritorno dei quarti di finale di Champions League.

L’andata ha visto i rossoneri di Stefano Pioli imporsi per 1 a 0 grazie alla rete di Bennacer al 40’ del primo tempo.

Entrambe le formazioni vengono da due pareggi in casa in campionato rispettivamente contro Verona e Bologna.

La vincente di stasera affronterà una tra Inter e Benfica in semifinale con la possibilità di un ulteriore derby italiano e la conseguente certezza, in quel caso, di avere una squadra di Serie A in finale a Istanbul. Visto il risultato dell’andata e l’abolizione del gol in trasferta, si apre uno scenario possibile che è quello dei calci di rigore.

Lo Stadio Maradona ribolle di entusiasmo e si prepara al grande evento con una stima di 55 mila spettatori pronti a godersi lo spettacolo. La sfida è giá iniziata fuori dal campo con circa 150 tifosi partenopei che, nella notte, sono stati sotto l’hotel del Milan da mezzanotte circa e fino alle 3.30 cercando di disturbare i giocatori rossoneri con clacson, cori e fuochi d’artificio. Era stato già tutto previsto però: i giocatori avevano le camere sul retro dell’hotel e il disturbo è stato minimo.

NAPOLI, DUE ASSENZE PER SPALLETTI MA TORNA OSIMHEN

“Non so se siamo già nella storia. Sarà una partita di Champions di stelle, che giochiamo per quel livello sapendo che esserci dentro è già importante La squadra si merita di fare una bella prestazione. Abbiamo cercato di prepararci a tutto, abbiamo qualche defezione e staremo attenti perchè dobbiamo essere bravi a pensarle un po’ tutte, anche i calci di rigore che comunque abbiamo provato.”

4-3-3: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Ndombelé, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti

MILAN, PIOLI CONFERMA L’11 DELL’ANDATA

Stefano Pioli ha parlato ieri in conferenza stampa presentando così l’importanza del match di stasera:

“Siamo contenti di essere qui a giocarci la Champions, questo percorso per noi sarebbe molto importante. Dovremo essere bravi, pronti a gestire il possesso e sfruttare le occasioni. Giochiamo di nuovo contro in pochi giorni, ci siamo messi in difficoltà a vicenda, approcciare bene potrebbe essere già importante. Chi vince? Chi sfrutta meglio le sue occasioni in campo.”

Gli scontri diretti in campionato e Champions per ora sono tutti a vantaggio del Milan e, per questo motivo, Pioli va verso la conferma del modulo giá messo in campo contro il Napoli in entrambi i match. In porta Maignan con Kjaer che affiancherà Tomori in difesa. A centrocampo la coppia Krunic-Tonali, con Bennacer da trequartista a legare i reparti. In attacco Giroud recupera e partirà dal 1’.

4-2-3-1: Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Krunic, Tonali; Brahim Diaz, Bennacer, Leao; Giroud. All. Pioli

La partita sarà trasmessa in chiaro su Canale 5 a partire dalle ore 21 e per gli abbonati su Sky Sport.

ARBITRO: Marciniak (Pol)

ASSISTENTI: Soko Inicki-Listkiewicz

QUARTO UOMO: Nyberg

VAR: Kwiatkowski

AVAR: Frankowski

