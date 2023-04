Napoli – Milan. Ora o mai più. All in

Ora o mai più. All in.

Tutto in una notte. Tempo di risposte.

Una gara che non ammette alibi. È tempo di capire a che punto si trova la Squadra e l’azienda di De Laurentiis.

Stasera è in ballo la qualificazione alle semifinali Champions ma anche la misura della caratura Napoli. Non è un dato minimo. Sapremo a che punto della Crescita è il giocattolo di famiglia De Laurentiis.

Certe gare, senza appello, si giocano e si vincono col Carattere e la Personalità.

Storia, stima e palmares.

Il Napoli deve iniziare a far scuola. Il tempo degli allievi è terminato ora serve salire in cattedra.

Il pubblico farà il suo. Il Maradona sarà pieno e colorato.

È però la chiamata seria ed “ultima” a chi vuol diventare campione.

Kvaratskhelia è avvisato.

Lo sono Lobotka ed Osimhen.

È in serate come queste che chi ha di più, chi vuol diventare un campione, deve farlo vedere.

Ragazzi a voi.

All in. Ora o mai più.

