Napoli–Milan in Supercoppa negli Emirati: una scelta inammissibile

Napoli Milan, una sfida che rappresenta la storia, la passione e l’identità del calcio italiano. Eppure, ancora una volta, una competizione interamente italiana come la Supercoppa viene strappata dal suo contesto naturale per essere giocata lontano, negli Emirati Arabi. Una decisione che appare inammissibile e difficile da giustificare sotto il profilo sportivo, culturale e soprattutto morale.

Portare all’estero una manifestazione che appartiene ai tifosi italiani significa tradire il senso stesso di questa competizione. La Supercoppa non è solo una partita: è un simbolo, un rito che nasce e vive nel cuore del nostro calcio. Spostarla fuori dall’Italia equivale a svuotarla di significato, riducendola a un semplice prodotto da esportare al miglior offerente.

Ancora una volta, le società coinvolte dimostrano di non avere rispetto per i propri tifosi, per chi segue la squadra ogni settimana, macina chilometri, spende tempo e denaro per sostenerla. L’unico criterio che sembra contare è quello economico: i milioni che gli Emirati Arabi sono disposti a sborsare per ospitare un evento che serve più a “intrattenere” che a trasmettere una vera passione calcistica.

Si pensa di poter comprare la passione, di esportarla come un bene di lusso. Ma la passione non si compra. Nasce dalla cultura, dalla tradizione, dall’appartenenza. In un contesto dove il calcio è vissuto in modo completamente diverso, dove il pubblico è abituato a tutt’altro tipo di spettacoli, questa operazione rischia di essere solo un investimento sterile, privo di anima e di autenticità.

Le tifoserie italiane, non certo per mancanza di amore o attaccamento, difficilmente seguiranno le proprie squadre negli Emirati Arabi. Non è disinteresse, è protesta. È la richiesta di rispetto, è l’attesa di scuse da parte delle società e delle istituzioni calcistiche che continuano a ignorare il sentimento dei tifosi.

Basta con questi silenzi. Basta con decisioni calate dall’alto senza alcun confronto. Il calcio italiano non può continuare a perdere pezzi della propria identità in nome del denaro. Senza i tifosi, senza la loro passione, il calcio diventa solo uno spettacolo vuoto. E questa, più di ogni altra, è una sconfitta che nessun assegno potrà mai compensare.