Napoli, Mertens verso l’addio: ADL non l’accontenta sull’ingaggio

Tra Dries Mertens e il Napoli c’è ancora parecchia distanza per quel che riguarda il rinnovo di contratto. L’attaccante belga il prossimo giugno vedrà scaduto il suo accordo con il club azzurro e già da tempo si sta ragionando su un prolungamento. Per La Gazzetta dello Sport, però, è difficile che si arrivi ad una intesa, pertanto l’ex PSV starebbe correndo veloce verso l’addio la prossima estate.

Dettagli – La Rosea fa sapere che da ‘Ciro’, come ormai lo chiamano affettuosamente tutti i napoletani, sarebbe arrivata una richiesta di 7,5 milioni di euro all’anno d’ingaggio per le prossime due stagione. Di fatto, quasi il doppio rispetto al salario attuale. Di par suo, però, De Laurentiis non avrebbe alcuna intenzione di accontentarlo e non vorrebbe spingersi oltre i 4 milioni annui – stesso stipendio di ora – più un altro milione di bonus per le prossime due stagioni. L’impressione – si legge – è che le strade si separeranno.