Napoli, Mertens potrebbe restare

Le Tante voci sul suo probabile addio …ma il belga starebbe pensando al rinnovo.E quanto scritto in questo articolo pubblicato su Virgilio.it Mertens, al pari di Callejon, è in scadenza di contratto a giugno. Tantissime le voci che lo vorrebbero pronto a dire addio al Napoli, club con cui gioca dal lontano 2013. Il 32enne attaccante belga piacerebbe a tantissimi club, italiani e stranieri.Tuttavia, come riportato da Sky Sport, Mertens non sarebbe così convinto di lasciare il club azzurro. La possibilità di un rinnovo di contratto sarebbe ancora in gioco, anche in caso di rivoluzione totale in seno al Napoli al termine della stagione in corso.