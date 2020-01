Napoli, Mertens ha deciso: rimane e punta al record

Il belga non si muoverà in questa sessione di mercato e avrà tempo per superare il record di gol di Hamsik.Se ne parla in questoarticolo pubblicato su Il Corriere dello Sport.it Come il collega Petagna. Dries Mertens non si muoverà in questa sessione: è il Napoli a sussurrarlo. E’ il club a farlo sapere nel bel mezzo di un mare di notizie da ultime ore di mercato: il giro degli attaccanti è nel pieno, certo, ma a quanto pare la finestra azzurra sarà sbattuta sul muso di chiunque proverà a portare via Dries prima del previsto. Perché il problema del rinnovo, o meglio di un contratto in scadenza il 30 giugno e non ancora prolungato, esiste ancora. Altroché: tanto che il Monaco resta in prima in fila insieme con l’Inter e ora anche il Chelsea (pretendente dell’ultimo momento). Si vedrà. Per il resto, Marash Kumbulla si allontana sempre più: l’accordo con il Verona esiste, manca quello con il difensore albanese. Sfumato Ricardo Rodriguez, perché il giocatore ha preferito la prospettiva di una maggiore continuità off erta dal Psv, si tratta con il Sassuolo per il nazionale Under 21, Alessandro Tripaldelli. Mancino e napoletano del Vomero.E allora, no. No, thanks: grazie e niente da fare. Mertens non lascerà il Napoli, nonostante la trattativa lampo proposta dal Chelsea: le condizioni per chiuderla non ci sono e Dries non ha ancora escluso definitivamente l’ipotesi di un rinnovo, sebbene molto difficile. Tra l’altro, e forse soprattutto, ha voglia di migliorare il record dei marcatori di sempre del club azzurro in tutte le competizioni: per il momento è Hamsik a comandare la classifica con 121 reti, ma il pittore fiammingo del gol incalza con 118. Il tempo di rientrare dopo un mesetto di assenza per un problema agli adduttori, magari già lunedì con la Samp, e poi riprendere la marcia verso la gloria. In chiave futura, il Monaco ha offerto un biennale da 5 milioni a stagione; anche l’Inter è in lizza. Come i Blues.