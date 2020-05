Napoli, Mertens: compleanno con l’interrogativo sul futuro

Il Corriere dello Sport pone la questione del futuro di Dries Mertens: “Ci sono riflessioni di carattere ambientale che lo spingono a «confermarsi» con una maglia che gli appartiene da sette anni, in una città nella quale ha colto i sentimenti della gente e quelli dei dirigenti d’un club con il quale gli piacerebbe vincere ancora, per non lasciare che nell’album dei ricordi restino la Coppa Italia del 2014 e la Supercoppa. In ordine sparso, ma non casuale, per ora la classifica delle preferenze prevede Napoli, Chelsea e Inter”