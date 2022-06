Napoli – Mertens, che domenica bestiale!

“Ero già un uomo benestante quando in un solo giorno ho perso i miei genitori. Ero ricco e non ho potuto far niente”.

È la commovente dichiarazione che il popolare conduttore televisivo Gerry Scotti ha rilasciato in una intervista radiofonica . Soldi o un posto in cui esser se stessi? Domanda del secolo. Essere o Avere si domandava Erich Fromm. Per chi si nutre di calcio, le Domeniche senza pallone sono ferme come l’aria di Agosto. Noi scegliamo di portarci avanti col lavoro, sperimentandolo a Giugno. Boccheggiamo e restiamo fermi a far riflessioni su un pallone immobile.

Lo spunto questa volta ci viene dalla presunta volontà di Dries Mertens di sposare Napoli a qualsiasi condizione. Decurtazione dello stipendio, rinnovo di un solo anno, riduzione del bonus del nuovo contratto somiglia molto ad una preghiera. Le chiacchiere stanno a zero, Ciro è disposto a praticare ogni forma di “ristrettezza” per restare all’ombra del Vesuvio. Il più prolifico marcatore della storia della ssc Napoli, non della gestione De Laurentis, lo specifichiamo, ha inviato il suo messaggio inequivocabile.

Che i soldi non facciano la felicità? Che Mertens non sappia fare a meno di Napoli? Che Napoli sia davvero quella meraviglia che spesso i suoi stessi cittadini dimentichino? Quante domande, troppe, amici. Sta di fatto che il signor Mertens rincorre il signor Aurelio. Si rincorrono e non si incontrano. Si rincorrono ma i loro affari non collimano.



Soldi o idee?

Il rinnovo del signor Mertens è questione di soldi oppure una mera scelta tecnica e progettuale? Per essere pratici non è che Ciro sia un ostacolo per Luciano ed Aurelio? Capita, signori capita. Capita che a volte un gladiatore diventi più potente dell’imperatore. Massimo Decimo Meridio docet.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati