Napoli, marcia indietro di Ruiz: è putiferio social

La comunicazione del Napoli continua a essere un problema. E’ una situazione che molti tifosi e addetti ai lavori hanno fatto notare nel corso del tempo. L’ultimo episodio è avvenuto nella giornata di ieri quando sulla pagina Twitter della società partenopea è arrivato un messaggio a firma Fabian Ruiz.

Nel tweet si legge: “Fabian Ruiz: oggi ho parlato con un giornalista spagnolo di questioni personali. Non era mia intenzione fare una intervista”. Ancora una volta la questione è interna ma in qualche modo il Napoli la rende di dominio pubblico senza che ce ne fosse reale bisogno. Pur non essendo scritto nel tweet si capisce che il Napoli non aveva concesso al giocatore spagnolo la possibilità di concedere interviste. E dunque Ruiz ha dovuto fare una clamorosa marcia indietro.

La comunicazione

Ma ancora una volta i tifosi hanno percepito male questo tipo di comunicazione. Tra i fan partenopei è infatti diffusa da tempo la sensazione che la società tenga una condotta eccessivamente “severa” nei confronti dei giocatori soprattutto quando si tratta di interviste o comunicazioni non organizzate.

E a maggior ragione in un periodo del genere senza partite e calcio giocato, il comportamento della società poteva essere decisamente diverso in questa situazione. Una cosa che i tifosi del Napoli fanno notare non senza una punta di ironia. “Manco avesse fatto un omicidio – scrive Carmine – il clima del terrore”. Francesco ipotizza una punizione: “Domani niente uovo di Pasqua”. E ancora “Spero che non fosse neanche vostra intenzione fare questo tweet”.

Le reazioni

Le critiche dei tifosi si concentrano sulla comunicazione del Napoli ritenuta sbagliata su questo episodio piuttosto insignificante ma che da sempre viene considerato un tasto dolente nella gestione del club: “Senza questo tweet – scrive Guido – non avrei mai saputo di un’intervista. Non capisco perché per Instagram e Facebook abbiamo bravi professionisti e su Twitter Lombardo”.fonte Virgilio