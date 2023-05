Napoli, Manuale d’Amore atto III: l’Attesa del Piacere

Cosa è l’attesa se non il preludio del piacere?

Napoli ha pensato proprio a tutto. Ha scelto ogni protagonista per il suo miglior film.

Manuale d’amore atto III. L’attesa del Piacere.

Napoli ha scelto.

Locations, attori di spalla e piattaforme su cui far andare in onda il suo più grande successo. Napoli 5.0 campione d’Italia. Indiscrezioni dicono del premio Oscar Sorrentino, artefice e protagonista di un documentario – show. Al Maradona domani sera il più dolce epilogo. 50 mila bandiere azzurre in filo diretto con Udine. Strano accostamento.

Sud e Nord.

Gioco del destino anche festeggiare in casa di Pierpaolo Marino.

Da Pierpaolo a Pierpaolo.

Da scudetto a scudetto.

Primo e terzo. È per davvero un gioco del destino o la trama di un american movie stile Sorrentino.

Attesa e destino.

C’è, per paradosso, da augurarsi che la Lazio faccia la Lazio. Vinca stasera col Sassuolo e lasci a domani lo spirito della festa.

L’Attesa è di per sé Piacere. Il primo soffio ed il principio del godimento. Chi sa’ attendere conosce il privilegio del piacere. Sa’ che nell’attesa, si manifesta e si alimenta il Desiderio. 33 anni sono tanti, tantissimi, troppi ma ne è valsa la pena.

Attesa e Desiderio.

