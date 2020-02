Napoli, Manolas salta l’allenamento per la nascita della figlia

Per Ghoulam prima lavoro col gruppo e poi differenziato. Si rivede Malcuit.Se ne parla in questo articolo pubbglicato su il Corriere dello Sport.it – Gennaro Gattuso mette nel mirino la sfida di domenica col Lecce: il tecnico del Napoli ha diretto un allenamento mattutino. Dopo la fase di riscaldamento, esercitazioni tecnico-tattiche e lavoro finalizzato al possesso palla. Chiusura con partitella a campo ridotto.Faouzi Ghoulam si è inizialmente allenato in gruppo, e poi ha svolto lavoro personalizzato. Kevin Malcuit ha ripreso ad allenarsi sul campo seguendo un iter di recupero su misura. Assente Kostas Manolas, per un giustificato motivo: è nata sua figlia.