Napoli l’unica certezza è l’incertezza

La Salernitana, salva per miracolo ed in questo caso per un vero miracolo calcistico e della cabala, è a lavoro da una settimana. Agli ordini di Nicola con il nuovo direttore Morgan De Sanctis, conoscenza felice del Napoli, la Salernitana, piccola, la più piccola “espressione” del calcio italiano, si allena da una settimana.

Ed il Napoli? Il Napoli inizia il giorno 9 a Dimaro. Questo è il solo dato certo. Come? Ecco questo davvero non si sa. Il come e con chi è un mistero. Mistero da film giallo. Che De Laurentis sia passato dai cine panettoni al thriller col morto? Potrebbe darsi.

Tornando alla fredda cronaca, sotto al Vesuvio, la sola cosa che regna è l’incertezza e crediamo che una azienda possa aver tutto di tutto tranne quest’ultima.

A guardar con un pizzico di lucidità questo periodo è sembrato uno di quei temporali estivi che poi finisce in un sole coperto. Poco davvero poco arcobaleno. Cambia tutto? Cambia qualcosa o non cambia nulla? Sinceramente siamo frastornati. Spesso l’immobilita’ stanca molto più che l’attività frenetica.

Intanto silenzio su tutto, solo indiscrezioni.Data per assodata la partenza di Ciro Mertens, tenutosi a “galla” solo dalla sua infinita passione psrtenopea, restano i nodi ed i grovigli di

Politano. Koulibaly. Fabian a cui ora si aggiunge una fantomatica offerta fatta per Osimhen. Tutti cedibili o nessun cedibile? Tutti in partenza o nessuno con zaino e pochette?

Quanta incertezza cari amici. Quanti dubbi.

Veniamo alle certezze.

Il Napoli non può non considerarsi squadra che punti a far bene.

Far bene per una azienda di tale portata vuol dire vincere o quantomeno provare seriamente a farlo.

Champions, campionato, coppa Italia, esposizione europea ed internazionale.

Come diceva QUELLO saggio che ripeteva, l’unica cosa che so è di non sapere, altrettanto siamo nella condizione di affermare, l’unica certezza è l’incertezza.

