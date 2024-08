Napoli: Lukaku o muerte. Siamo sicuri?

Manna ha praticamente preso residenza a Londra. Non tornare senza Lukaku, sembra quasi aver imposto Conte.

Mentre va in onda uno stucchevole spettacolo che tiene legato Osimhen alla sua clausola ed ad un mercato che onestamente non si strattona per averlo, Lukaku o muerte è il diktat di Castelvolturno.

Trascinata per tutta l’estate, la storia Conte – Lukaku ricorda quei ritorni di fiamma tra ex.

Una foto sui social, un primo contatto, un ammiccamento e si riaccende la passione.

Vera? Solo un momento di malinconia misto alla nostalgia dei tempi passati?

Prima che sia “troppo tardi”, possiamo ancora porci qualche domanda.

Prima che sia il Bologna a rispondere.

Italiano in particolare.

Lukaku è davvero la sola e la migliore opzione per Conte e per il Napoli?

Più che il calciatore, a 10 giorni dalla chiusura del mercato, è l’uomo giusto per questo Napoli?

Ribadisco il termine “questo”.

Quello venutosi a creare ora. Qui, in queste condizioni.

Lukaku, senza preparazione atletica vera, senza squadra vera, senza mercato vero, senza un europeo vero, senza coppe e dopo l’anno horribilis, è uomo e calciatore adatto?

Lo scorso anno fu proprio questo il reale problema. Uomini “inadatti” al momento.

Professionisti “inadatti” al Napoli corrente.

Lukaku fa al caso di questo Napoli?

Troppo tardi per parlarne?

Pedagogista dello Sport