Napoli-Lobotka, è fatta: lunedì il primo allenamento

Stanislav Lobotka e un calciatore del Napoli!L’intesa è stata raggiunta sulla base di 20 milioni di euro più 4 di bonus legati al rendimento del giocatore e ai risultati della squadra.E wqanto scrigto in questo articolo pubblicato da Gazzetta.it Stanislav Lobotka è un giocatore del Napoli. La trattativa è stata conclusa da pochi minuti. L’intesa è stata raggiunta sulla base di 20 milioni di euro più 4 di bonus legati al rendimento del giocatore e ai risultati della squadra. Dopo Demme, dunque, il Napoli ha concluso anche per Lobotka che sarà il sesto centrocampista che avrà a disposizione Gattuso rispetto ai quattro sui quali Carlo Ancelotti aveva fondato il suo progetto tecnico che prendeva soltanto due mediani.Lobotka andrà a Roma per sottoporsi alle rituali visite mediche a Villa Stuart dopo di che dovrebbe raggiungere gli uffici della Filmauro per firmare il contratto che lo legherà al Napoli per le prossime quattro stagioni e mezzo con uno stipendio di 1,8 milioni a stagione. Lobotka dovrebbe svolgere il primo allenamento lunedì.