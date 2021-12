Napoli – Leicester : Petagna migliore in campo

La partita di Europa League Napoli – Leicester è valsa la qualificazione ai playoff degli azzurri, i quali ora attendono i sorteggi di Nyon, dove si verrà a conoscenza della squadra che dovranno affrontare.

La sensazione è quella di aver assistito ad una partita spettacolare terminata 3 a 2 per i padroni di casa, i quali nei primi minuti di gioco si portano in vantaggio di ben due reti, grazie a Ounas ed Elmas. Vantaggio che dura appena nove minuti, con gli inglesi che sfruttano due calci piazzati e riportano il risultato in parità.

A fine primo tempo le cose non si mettono per il verso giusto per Spalletti, il quale deve sostituire Lozano, vittima dell’ennesimo infortunio in casa Napoli. Gli azzurri rientrano in campo convinti di poter fare un’ottima prestazione e nonostante alcuni errori individuali, riescono a segnare con Elmas il gol vittoria. Serata che poteva essere perfetta se il Legia Varsavia avesse segnato il rigore del pareggio nei minuti finali contro lo Spartak Mosca, pareggio che avrebbe portato il Napoli al primo posto in classifica.

Da sottolineare la prestazione di Andrea Petagna, vittima di molte critiche nel post gara con l’Atalanta. L’attaccante scuola Milan è risultato il migliore in campo nella sfida con il Leicester, perfetto uomo assist nei primi due gol degli azzurri. Giocatore che ha pensato più alla squadra che a se stesso, sacrificandosi per i compagni.

Petagna è una punta totalmente diversa da Osimhen e Mertens, giocatore fisico che ama difender palla e dialogare con i compagni. Per lui quest’anno molta panchina, ma ha dimostrato che se in fiducia può rivelarsi un’ottimo cambio per la squadra da titolare o da subentrante a gara in corso.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati