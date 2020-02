Napoli-Lecce ore 15: le probabili formazioni

Dopo i due successi consecutivi contro Juve e Sampdoria, gli azzurri ospitano il Lecce reduce dal netto 4-0 contro il Torino e a quota 19 punti in campionato.Pubblicato in questo articolo di Tuttosport.it Il Napoli sembra essersi lasciato alle spalle il momento complicato e dopo i due successi consecutivi in campionato contro Juve e Sampdoria, seguiti alla vittoria in Coppa Italia contro la Lazio, la squadra di Rino Gattuso sembra aver ritrovato sorriso ed entusiasmo. Oggi Insigne e compagni ospitano alle 15 il Lecce di Fabio Liverani. Un’avversaria ostica visto che nell’ultimo turno si è sbarazzata del Torino con un netto 4-0 e ha mostrato sul campo maturità e consapevolezza dei propri mezzi. Nel match d’andata al Via del Mare una doppietta di Llorente, Insigne e Fabian Ruiz regalarono al Napoli una delle tre vittorie esterne conquistate fin qui in campionato. Il Napoli ha vinto cinque delle ultime sette sfide contro il Lecce in Serie A (1N, 1P), incluse le ultime tre: tante quante nelle precedenti 14 contro i salentini nel massimo torneo.

La più grande novità di formazione in casa Napoli è il ritorno al centro della difesa di Kalidou Koulibaly. Ad annunciarlo è stato lo stesso Gattuso in conferenza stampa. Il tecnico azzurro dovrebbe affidarsi al solito 4-3-3. A centrocampo riposa ancora Fabian Ruiz, con Lobotka, Demme e Zielinski che dovrebbero agire sulla mediana. In avanti solito tridente composto da Callejon, Milik e Insigne. Liverani dovrebbe rispondere con il 4-3-1-2. Falco e Lapadula di punta, Saponara alle loro spalle.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Lobotka, Demme, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. ALL.: Gattuso.

A DISP.: Meret, Karnezis, Luperto, Maksimovic, Hysaj, Fabian Ruiz, Allan, Lozano, Politano, Llorente, Mertens.

LECCE (4-3-1-2): Vigorito; Donati, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Barak, Deiola, Mayer; Saponara; Lapadula, Falco. ALL.: Liverani.

A DISP.: Rimoli, Vera, Paz, Shakov, Rispoli, Mancosu, Dell’Orco, Petriccione, Chironi.

ARBITRO: Giua di Olbia.