Napoli-Lecce, furia Giuntoli: “Perché l’arbitro non va al Var? È inaccettabile”

Il ds azzurro sul rigore negato a Milik: “Abbiamo già subito un sacco di episodi del genere. In campo il tocco si è visto nettamente”.Se ne paerla in questo articolo pubblicato su il Corriere dello Sport.it

“In campo si è visto nettamente il tocco, poi l’arbitro ha evidenziato il fatto che lui l’abbia accentuato. L’arbitro doveva andare a rivederlo al Var, è una cosa che non possiamo accettare”. Cristiano Giuntoli vuole fare chiarezza sul caso che ha coinvolto Milik nella sconfitta casalinga del Napoli contro il Lecce. “Lui è convinto che si sia buttato. È inaccettabile, abbiamo già subito un sacco di episodi del genere, vedi con l’Atalanta. A livello di società non possiamo accettarlo – ha detto il ds azzurro a Sky Sport –. L’arbitro può sbagliare sul momento, ma se c’è il Var si va a vedere. Non andare a rivederlo è incredibile, siamo rimasti cinque minuti fermi. Avrebbe dovuto togliere il cartellino giallo a Milik e con il Var non può non esserci concesso questo calcio di rigore”. Sul momento della squadra: “Quest’anno abbiamo mostrato diversi limiti, tanti calciatori spesso sono out. Dobbiamo ripartire dalle cose giuste, è un anno di rincorsa“.