Napoli, le condizioni dell’attacco: da Osimhen a Simeone

L’andata dei quarti di finale di Champions League ha visto il Napoli uscire sconfitto a San Siro per 1-0, con la squadra di Pioli che per lunghi tratti del match non sembrava essere in possesso della gara. I giocatori di Spalletti, nonostante le assenze, si sono fatti valere ed hanno dimostrato sul campo che possono ancora raggiungere la qualificazione alla semifinale.

Assenti per infortunio dalla gara di Milano, sia Osimhen che Simeone, dovrebbero recuperare per il match di ritorno a Napoli. L’assenza del nigeriano si è sicuramente fatta sentire, in quanto l’attaccante è il punto cardine della manovra offensiva della squadra di Spalletti, la sua mancanza in area di rigore è stata fondamentale per le sorti della partita.

Comunque sembrano arrivare buone notizie dal Konami Training Center, dove il numero 9 sta cercando di recuperare in vista della gara di ritorno al Maradona di Napoli del 18 Aprile. Il report del club sottolinea anche le condizione di Simeone :

“La squadra si è divisa in due gruppi. Coloro che sono andati in campo ieri dall’inizio a San Siro hanno svolto lavoro di scarico in palestra. Gli altri uomini della rosa hanno svolto attivazione e lavoro di potenza aerobica. Chiusura con seduta finalizzata al possesso palla e partita a campo ridotto. Gaetano non si è allenato per sindrome influenzale. Osimhen ha svolto parte del lavoro in gruppo e parte individuale in campo. Terapie per Simeone“.

Molto probabilmente Luciano Spalletti lascerà a riposo Osimhen anche per questa giornata di Serie A contro il Verona, sabato 15 alle 18:00, per averlo al 100% nella sfida decisiva contro il Milan. Infatti, per cercare di ribaltare lo svantaggio delle gara di andata, il Napoli dovrà mettere sul campo la miglior prestazione possibile, viste anche le assenze di Kim e Anguissa per squalifica.

