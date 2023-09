Napoli-Lazio: ultime dai ritiri e probabili formazioni

La terza giornata di Serie A, che precede la sosta per le Nazionali, propone un menù ricco di sfide interessanti e d’altissimo livello. Tra queste, spicca sicuramente un Napoli–Lazio dall’alto contenuto emotivo, che vedrà Rudi Garcia vivere il suo personalissimo derby, dopo le due stagioni e mezza passata sull’altra sponda del Tevere, alla guida della Roma. Per l’ex Maurizio Sarri, invece, si tratta già di un bivio importante. Il Comandante, infatti, è ancora a zero punti in classifica, dopo aver perso nelle prime due giornate.

Qui Napoli

Napoli a caccia del tris, dopo aver battuto Frosinone e Sassuolo. Difficile pensare che Garcia intenda stravolgere la formazione. Coerente con il 4-3-3, l’allenatore francese dovrebbe schierare Meret tra i pali, con Di Lorenzo a destra, ed il solito ballottaggio per il ruolo di terzino sinistro, tra Mario Rui e Olivera. I due centrali difensivi saranno ancora Rrhamni e Juan Jesus.

La tradizionale cerniera di centrocampo sarà composta dal terzetto Anguissa–Lobotka–Zielinski, mentre in attacco dovrebbe ritrovare una maglia da titolare Kvaratskhelia. Assieme a Osimhen e Politano. Partirà dalla panchina il nuovo acquisto Lindstrom.

Probabile formazione

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Garcia.

Qui Lazio

Sarri, rispetto alla formazione schierata col Genoa, farà un solo cambio: Vecino al posto di Kamada in mezzo al campo. Con Guendouzi, arrivato l’ultimo giorno di mercato, pronto eventualmente a subentrare.

In difesa, davanti Provedel, linea difensiva formata da Marusic terzino destro, Casale e Romagnoli centrali, con Hysaj a sinistra. Nel caso in cui giocasse invece Lazzari a destra, Marusic scivolerebbe sulla fascia opposta. Cataldi e Luis Alberto completano il centrocampo. Là davanti, Felipe Anderson, Immobile e Zaccagni. Recuperato Pedro che si accomoda inizialmente in panchina.

Probabile formazione

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Vecino, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. Allenatore: Sarri.

