Napoli Lazio: probabili formazione e quote

Analizziamo il prossimo match Napoli Lazio del 3 marzo

Per la vittoria a Empoli di sabato scorso è bastata meno di mezz’ora: partita sbloccata al 17’ dall’autogol di Ismajli e chiusa al 28’ con la rete di Victor Osimhen. Il nigeriano è andato a segno nelle ultime otto partite di campionato consecutive. Ora punta a superare il record di 11 gare a segno di fila che appartiene a Batistuta, Quagliarella e Cristiano Ronaldo.

Impresa che non sarà affatto facile per l’attaccante azzurro.

Le prossime partite in calendario, infatti, saranno davvero impegnative. Per arrivare a 12 match a segno consecutivi dovrà mettere la palla in rete contro la Lazio in casa questo venerdì 3 marzo; poi contro l’Atalanta, di nuovo in casa, sabato 11; in trasferta a Torino contro i granata il 19 del mese e infine di nuovo al Maradona il 2 aprile contro il Milan. Quattro partite di campionato intermezzate dal ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Fanno un totale di cinque gare decisive per lui e per il Napoli, ma andiamo con ordine.

Come ci ha abituati Spalletti, e come i tifosi napoletani insegnano, si pensa a una partita per volta senza fare previsioni sul futuro. Sguardo puntato verso Napoli Lazio, dunque, che occupa il quarto posto in solitaria e deve vincere per garantirsi l’accesso alla Champions League. Biancocelesti che vengono da due vittorie consecutive in campionato dopo la sconfitta in casa con l’Atalanta e che hanno passato il turno a fatica contro il Cluj in Conference League.

Non proprio una squadra al top della forma, dunque, ma che ha nei suoi giocatori delle pericolose armi a disposizione per far male: Luis Alberto è riuscito a sbloccare il match contro la Sampdoria con una magia all’ottantesimo, pennellando una palla a giro dove non poteva arrivare Audero. Ciro Immobile non è ancora al 100%, ma è pur sempre l’ottavo marcatore di sempre nella serie A e l’unico ancora in attività. Mattia Zaccagni, entrato al 57’ contro la Samp potrebbe partire da titolare contro il Napoli, lui che proprio all’andata si rese protagonista del gol in apertura.

Partita di andata che terminò 1-2 all’Olimpico con un’ottima prestazione da parte dei partenopei, capaci di recuperare un match in salita dopo il gol al quarto minuto del primo tempo, prima con Kim Min-jae al 38’ e poi con Kvaratskhelia al 61’. Sarri torna dunque nello stadio che conosce bene, e affronta i tifosi che lo hanno tanto amato in passato con l’obiettivo di trovare la prima vittoria da ex sulla panchina laziale.

Per i principali siti scommesse non ci sono dubbi: la vittoria sarà del Napoli. Il segno 1 per il mercato 1×2 Finale è bancato a 1.60 contro il 5.50 a favore della Lazio. L’1-0 sembra il risultato esatto più probabile, bancato da Snai a 6.75, seguito dal 2-0 bancato a 8.00 e dal 2-1 bancato a 8.50. Per variare dai classici mercati è possibile puntare sui bookmakers come Goldbet Virtuale anche sui calci d’angolo o sulle sanzioni impartite dall’arbitro. Il “rigore Si”, ad esempio, è dato a 2.75.

Formazioni con poche sorprese in maglia biancoceleste. Maurizio Sarri dovrebbe schierare l’undici titolare ritrovando, come detto, Zaccagni nel tridente offensivo insieme a Immobile e Felipe Anderson, e anche Romagnoli in difesa. Spalletti, invece, che dovrà fare a meno di Mario Rui, espulso contro l’Empoli, e potrebbe scegliere di fare un po’ di turnover in vista della gara di ritorno di Champions League. Non mancheranno comunque Osimhen e Kvaratskhelia, titolari inamovibili.

Le possibili formazioni di Napoli Lazio:

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia.

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Romagnoli, Patric, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

