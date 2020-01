Napoli-Lazio, Manolas e Acerbi a muso duro al fischio finale

Manolas- Acerbi…ricordi da “derby”…e quanto si legge in questo articolo pubblicato su Goal.com Il batte la e ritrova il sorriso. Adrenalina pura per gli uomini di Gattuso, come dimostra quanto avvenuto al fischio finale tra Kostas Manolas e Francesco Acerbi.Il difensore greco, dopo che Massa ha decretato la vittoria del Napoli per 1-0, si lascia andare ad un’esultanza tanto liberatoria che provocatoria. L’ex , infatti, festeggia ‘in faccia’ ad Acerbi.Il centrale della Lazio non ci sta e chiede spiegazioni in maniera animata a Manolas, fino ad un faccia a faccia ravvicinato ricco di tensione immortalato da ‘CalcioNapoli24’.A separare i due ci hanno pensato alcuni calciatori del Napoli e un componente dello staff partenopeo, mettendo la parola fine al battibecco. Entrambi, poi, hanno imboccato la strada degli spogliatoi.