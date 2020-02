Napoli, l’Atalanta apre per Castagne: «Con l’offerta giusta, trattiamo»

Zamagna,ds Atalanta,apre alla trattativa Castagne!E quanto si legge in questo articolo pubblicato su Il Mattino.it Non solo la rimonta in classifica: il Napoli guarda all’Atalanta anche per il mercato con tanti obiettivi che piacciono al club azzurro. «Ilicic è un campione, che fortuna averlo con noi. Fa gola a tutti i top club europei, spero possa continuare così ancora», ha detto Gabriele Zamagna, ds dei bergamaschi. «Noi siamo una società storicamente venditrice, se arrivano offerte giuste anche per Castagne siamo liberi di trattare con tutti, potrà essere così anche con il Napoli».Poi il capitolo campionato. ​«Per la Champions manca ancora tanto, ci sono tantissime partite, anche il Napoli ha tutte le qualità per recuperare il terreno perso in questi mesi» ha continuato Zamagna all’Italian Sport Awards. «Il campionato è molto livellato, anche le ultime sono ben organizzate e allenate al massimo».